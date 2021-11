WhatsApp breidt privacyverklaring uit na Ierse boete

WhatsApp-gebruikers krijgen binnenkort een banner te zien met een bericht over een wijziging van de privacyvoorwaarden. Die aanpassing is het gevolg van een boete van de Ierse privacywaakhond dit najaar, die vond dat de chatdienst tekortschiet in het informeren van gebruikers.

Het bedrijf zegt geen andere data te gaan verzamelen en gebruikers hoeven dan ook niet opnieuw akkoord te gaan met de voorwaarden. In de banner geeft WhatsApp uitleg over de aanpassingen op drie punten:

Er zijn meer details over welke data er worden verzameld en gebruikt, waarom gegevens worden bewaard, wanneer ze worden verwijderd en welke data WhatsApp krijgt van andere partijen. Er staan meer details in over waarom er internationaal data worden gedeeld en hoe deze worden beschermd. Verder is gedetailleerder uitgelegd op welke juridische gronden data worden verwerkt.

De aanpassingen zijn dus een reactie op een boete van 225 miljoen euro die in september is opgelegd door de Ierse privacywaakhond. Voorzitter Helen Dixon sprak toen van "zeer ernstige" vergrijpen en stelde dat de wet op vier punten was overtreden.

Opvallend aan die zaak was dat Dixon zelf aanvankelijk een veel lagere boete wilde opleggen; onder druk van andere privacywaakhonden in de EU is dat bedrag toen omhoog gegaan.

Of de Ierse instantie de aanpassingen voldoende vindt, is vooralsnog onduidelijk. WhatsApp benadrukt het oneens te zijn met het besluit en is ertegen in beroep gegaan.