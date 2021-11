Auto rijdt in op kerstoptocht in VS, doden en ruim twintig gewonden

In de Amerikaanse plaats Waukesha, in de staat Wisconsin, is een auto ingereden op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn daarbij meer dan twintig gewonden gevallen en zijn er "enkele doden" gevallen. Onduidelijk is nog om hoeveel slachtoffers het gaat. Er is een verdachte opgepakt.

Volgens de lokale autoriteiten zijn elf volwassenen en twaalf kinderen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Volgens de politie raakte het voertuig minstens twintig mensen.

Op beelden is te zien dat een rode SUV van achteren op de parade inrijdt en over zeker tien mensen heenrijdt. Een getuige meldt aan Amerikaanse media dat de auto onder meer een dansgroep van meisjes tussen de negen en vijftien jaar oud raakte. Een agent heeft op het voertuig geschoten.

Er is nog niets duidelijk over het motief. Er zou geen verdere dreiging meer zijn. Ook is een volgens de politie "verdacht voertuig" veiliggesteld.