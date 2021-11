Tienduizenden op de been in Brussel tegen coronamaatregelen, spanning loopt op

De betogers zijn de straat op gegaan om, zoals ze het verwoorden, hun vrijheid terug te eisen. Ze missen de wetenschappelijke basis voor sommige maatregelen en vinden dat niet-gevaccineerde mensen worden gedemoniseerd.

Zo geldt in België vanaf 1 januari een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers en moeten bezoekers van horecazaken een coronapas tonen.

Een verslaggever van de VRT die ter plekke is zegt dat de organisatoren van het protest hebben opgeroepen om het vreedzaam te laten verlopen. In de aanloop naar de demonstratie was de vrees in enkele media dat het net zo uit de hand zou lopen als in Rotterdam.

De politie is massaal aanwezig in de straten om de stoet in goede banen te leiden. "De politie is voorbereid, overlegt met de organisatoren en zal de nodige maatregelen nemen", zei een politiewoordvoerder in Brussel volgens Het Laatste Nieuws.