Beatrix bezoekt nakomelingen 'foute' Nederlanders

Stichting Werkgroep Herkenning brengt lotgenoten met elkaar in contact en adviseert bij traumaverwerking voor deze groep nakomelingen, die nog steeds psychische en emotionele problemen ondervinden door hun familiegeschiedenis. Daarnaast streeft de werkgroep naar erkenning van de problematiek van deze groep.

In 2018 riep de stichting premier Rutte op excuses aan te bieden voor de behandeling van met name vrouwen die tijdens de oorlog een relatie hadden met een Duitse militair. "Zij zijn vanwege die relatie ernstig vernederd, verkracht en vastgezet onder meer door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, die de Nederlandser Staat vertegenwoordigden", aldus de brief aan de premier uit 2018.

Het kan voor hun nakomelingen nog steeds moeilijk zijn om zich te verhouden tot hun eigen familie en hun plek in de Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld vanwege de angst dat anderen zich van hen zullen afkeren of dat er pijnlijke geheimen over het oorlogsverleden opduiken.