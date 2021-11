Bron legionellabesmettingen in Schijndel nog niet gevonden

Het is nog altijd onduidelijk wat de bron is van de legionellabesmettingen in Schijndel. Vijftien inwoners van de Brabantse plaats raakten besmet met de bacterie. Een persoon overleed.

De GGD Hart voor Brabant zegt dat de zoektocht zich concentreert op een bron in de buitenlucht. "De meest waarschijnlijke en bekende bronnen zijn inmiddels bemonsterd en afgesloten of gereinigd. Denk hierbij aan onder andere koeltorens en fonteinen."

Ook op andere plaatsen is onderzoek gedaan en dat gaat na het weekend door. Er wordt onder meer gereageerd op tips van burgers en onderzoek gedaan op minder voor de hand liggende plekken. "Denk hierbij aan bronnen in de buitenlucht, bij een evenement of wasstraten, maar ook plekken rondom het huis, zoals sauna's, jacuzzi's, douches die lang stil gestaan hebben", schrijft de GGD.

Ook wordt aan alle patiënten of hun familieleden gevraagd waar ze zijn geweest. De besmette bewoners komen uit verschillende wijken in Schijndel. "Dat maakt een bron in de openlucht ergens in de omgeving waarschijnlijk."

Meld longontsteking

De afgenomen monsters zijn op kweek gezet in het laboratorium. Het duurt daarna een paar dagen voordat duidelijk is of er een verband is tussen een kweek van een patiënt en een mogelijke bron.

Of de bron van de besmetting ooit wordt gevonden, is overigens niet zeker. Het kan zijn dat de legionellabron bijvoorbeeld al was schoongemaakt.

De GGD roept mensen met klachten die bij een longontsteking passen op zich te melden bij de huisarts. "Juist als de coronatest negatief is, zou een legionellabesmetting de oorzaak van de klachten kunnen zijn."