Afghaanse boeren blijven de wereld van opium voorzien

"We hebben altijd papaver verbouwd, nu ook, en we zullen het ook blijven doen", zegt Mustafa, een 33-jarige boer in het dorp Soeflaa in de Afghaanse provincie Helmand. Net als zoveel boeren in die regio heeft hij een groot deel van zijn land net omgeploegd om voor een nieuw seizoen papaver te zaaien. In de lente zijn de planten een meter hoog en klaar voor de oogst. Dan wordt er uit het melksap opium gehaald, waar onder meer heroïne van wordt gemaakt.

Het gebeurt ondanks een belofte van Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid, kort nadat de Taliban in augustus de macht hadden overgenomen. "Toen we eerder aan de macht waren was er geen productie van drugs", zei hij toen. "We zullen de productie van opium weer tot nul terugbrengen." Hij zei hierbij wel hulp nodig te hebben van de internationale gemeenschap, voor de overstap naar andere gewassen.