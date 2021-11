Dode vrouw gevonden in woning in Den Haag, politie vermoedt misdrijf

In een huis aan de Emmastraat in Den Haag is gisteravond een dode vrouw gevonden. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer is een 31-jarige vrouw uit Bulgarije.

De vrouw werd woensdagavond als vermist opgegeven, waarna de politie meteen een groot onderzoek begon. Niet veel later werd ze gevonden in haar huis.

De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Een forensisch team doet onderzoek. De Bulgaarse familie van de vrouw is op de hoogte gebracht, schrijft Omroep West.

De politie roept mensen die de afgelopen dagen iets hebben gezien of gehoord rond de woning zich te melden.