Faunapassage langs de A12 een succes voor bedreigde gladde slang

Eén van de initiatiefnemers van de passage, ecoloog Victor Loehr van Rijkswaterstaat, hoopt dat de onderzoeksresultaten leiden tot meer faunapassages in het land. "We gaan nu nog vaak uit van ecoducten, maar dit project laat zien dat je met smalle strookjes van een paar meter ook mooie resultaten krijgt. Dit is iets wat je op veel meer plaatsen kunt doen."

De passage is tussen de 2,5 en 4,5 meter breed en 50 meter lang en is daarmee veel kleiner dan een ecoduct. Mensen mogen er niet komen.