Ontbossing Amazone op hoogste niveau in 15 jaar

De ontbossing van het Amazonewoud is in een jaar tijd met zo'n 22 procent toegenomen tot het hoogste ontbossingsniveau in 15 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van een Braziliaans ruimteonderzoeksbureau op basis van satellietbeelden. Een oppervlakte van 13.235 vierkante kilometer is gekapt, een derde van de oppervlakte van Nederland.

Voor het derde jaar op rij neemt ontbossing toe. Onder president Bolsonaro is de ontbossing versneld doordat hij landbouw- en mijnbouwactiviteiten in het regenwoud aanmoedigde.

'Strenger optreden'

Onlangs beloofde Brazilië, op de VN-klimaattop in Glasgow, voor 2030 een einde te maken aan de illegale ontbossing. Maar uit recente cijfers van de overheid, die pas na de klimaattop zijn vrijgegeven, blijkt dat de grootschalige houtkap vooralsnog gewoon doorgaat.

"We staan voor een uitdaging", zegt de Braziliaanse minister van Milieu in reactie op de cijfers. "We moeten meer doen om ontbossing tegen te gaan en strenger optreden tegen milieudelicten."

Het Amazonewoud is het grootste regenwoud ter wereld met zo'n drie miljoen soorten planten en dieren. Het grootste deel daarvan bevindt zich binnen de Braziliaanse grenzen. Met het verdwijnen van de bomen, neemt ook het vermogen af van de tropische bossen om koolstof uit de atmosfeer te verwijderen. Daardoor versnelt de opwarming van het klimaat.