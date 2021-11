Tilburgs kermisicoon 'Luchtbuks Ria' van Dijk (101) overleden

In haar woonplaats Tilburg is op 101-jarige leeftijd Ria van Dijk overleden, beter bekend als 'Luchtbuks Ria'. Ze was een begrip op de kermis van Tilburg, waar ze ruim tachtig jaar lang een trouwe klant was van de schiettent. Foto's van haar rake schoten waren te zien op tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Vuren met een luchtbuks had Van Dijk al jong geleerd van haar broer. Op haar 16de bezocht ze voor het eerst een schiettent op de kermis. Ze liet daarbij een foto van zichzelf maken en nam die mee naar huis.

Het bezoek aan de schiettenten werd een traditie. Ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, kwam er een kermisfoto bij, die Van Dijk zorgvuldig bewaarde.

Reeks

Toen een Tilburgse fotograaf daar in 2006 achter kwam en zag hoe de fotoreeks een beeld van de tijd gaf, vond hij dat iedereen de foto's moest kunnen zien. De kiekjes kwamen te hangen op een tentoonstelling over de Tilburgse kermis.

En toen ging het hard met de bekendheid van Van Dijk, schrijft Omroep Brabant. Het Stedelijk Museum in Amsterdam kocht de serie en er kwamen meer tentoonstellingen, ook in het buitenland.

Ondertussen ging 'Luchtbuks Ria' door met haar jaarlijkse gewoonte, al kon ze geen kermisfoto meer maken zonder een legertje camera's om zich heen.

Verjaardagscadeau

Op haar honderdste verjaardag, in juni vorig jaar, was er vanwege corona geen kermis in Tilburg. Daarom kwam er een schiettent naar het zorgcentrum waar ze woonde. Vanuit haar rolstoel legde Van Dijk aan en schoot opnieuw raak.