Besmette groep Nederlanders spoorloos in Spanje

De autoriteiten in het westen van Spanje zijn op zoek naar een groep van veertien Nederlanders die ervandoor zou zijn gegaan nadat een deel van hen positief was getest op corona. De groep moest na de positieve tests in quarantaine in hun accommodatie, maar is spoorloos.

De groep verbleef in een landhuis in het dorp Navas del Madroño toen een van hen ziek werd en positief testte, melden Spaanse media. Vervolgens bleken nog eens vijf groepsgenoten positief.

Medewerkers van de gezondheidsdiensten ontdekten deze week dat ze niet meer in hun verblijf waren. De lokale autoriteiten hebben een internationaal opsporingsbericht uitgedaan, dat op televisie is uitgezonden.

De burgemeester van Navas del Madroño noemt de ogenschijnlijke vlucht van de Nederlanders surrealistisch en spreekt over een misdaad. De provinciale gezondheidsdiensten hebben ook hun zorgen uitgesproken over de risico's voor de volksgezondheid.