Yade Lauren en Kevin grote winnaars FunX Music Awards

Zangeres Yade Lauren en rapper Kevin zijn de grote winnaars van de FunX Music Awards. De twee vielen allebei vier keer in de prijzen, onder meer voor artiest van het jaar.

De achtste editie van de FunX-awardshow voor jonge muzikanten was in AFAS Live in Amsterdam. Er mochten 1250 fans bij aanwezig zijn, die vanwege de coronaregels op een vaste plek moesten zitten.

De 22-jarige Yade Lauren, wier muziek op Spotify vele tientallen miljoenen keren is gestreamd, won ook een award voor beste zanger. Samen met Kevin won ze bovendien de prijs voor het beste nummer (Praat Met Mij, ook met rapper Idaly) en de beste samenwerking.

Die laatste prijs wonnen de twee voor hun gezamenlijke hit Samen: