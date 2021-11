Lesbos-hulpverleners vinden uitstel rechtszaak 'hoogst vervelend'

Wittenberg betreurt het dat het vandaag in de rechtbank niet is gegaan over boten, vluchtelingen of spionage. De 24 hulpverleners worden er bijvoorbeeld van beschuldigd dat ze radiofrequenties van de Griekse kustwacht hebben afgeluisterd. "Het is niet inhoudelijk over deze aanklachten gegaan, maar alleen over procedurele kwesties en vormfouten."

De advocaten van de hulpverleners vinden dat er juridisch slecht werk is verricht. Zo voerden ze aan dat onduidelijk is welke hulpverlener precies van welk misdrijf wordt beschuldigd, omdat het gaat om een collectieve aanklacht tegen de groep vrijwilligers. Ook zijn de Griekse processtukken niet vertaald, terwijl de verdachten niet allemaal uit Griekenland komen.

'Fatsoen van de maatschappij'

"We hebben de rechtbank gevraagd om verschillende van dit soort fouten te herstellen", zegt Maria Spiliotakara, een van de advocaten van Pieter Wittenberg. "Maar helaas achtte deze rechtbank zich daartoe niet bevoegd om ook deze procedurefouten te herstellen."

Wittenberg vreest dat de rechtszaak reddingswerk in situaties zoals op Lesbos criminaliseert. "Als we zo ver komen in de maatschappij dat dit soort werk een misdaad zou zijn, dan staat het fatsoen van de maatschappij op het spel."