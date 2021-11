Twee jongeren neergestoken op schoolplein Groningen

In Groningen zijn gisteravond twee jongeren na een taekwondo-les gewond geraakt bij een steekpartij. Ze zijn behandeld in het ziekenhuis en hun toestand is stabiel, zegt hun trainer tegen Hart van Nederland. Hij denkt dat ze zonder reden zijn gestoken.

De twee jongeren werden aangevallen toen ze na hun taekwondo-les de gymzaal van een basisschool verlieten. De twee daders zijn er lopend vandoor gegaan.

De politie heeft hun signalement verspreid via een Burgernet-melding: ze zijn rond de 20 en waren in het zwart gekleed, droegen hoodies, hadden een tenger postuur en een 'bleek gelaat'. Ook waren ze gemaskerd. Mensen krijgen het advies om zelf geen actie te ondernemen tegen het tweetal, maar meteen de politie te bellen.

De school heeft de ouders geïnformeerd over de steekpartij. Medewerkers wordt aangeraden om 's avonds niet alleen de school binnen te gaan, tot er meer bekend is over de daders.