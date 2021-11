Ondanks corona boeken farmaceuten vooruitgang op het gebied van antibiotica

De grootste farmaceutische bedrijven hebben de afgelopen twee jaar meer gedaan dan daarvoor om nieuwe antibiotica en antischimmelmiddelen te ontwikkelen. Ze hebben zich ook meer ingespannen om de toegankelijkheid van bestaande middelen in armere landen te vergroten, al blijft dat een groot probleem.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse AMR Benchmark van de Access to Medicine Foundation. Gezien het beslag van de coronapandemie op de menskracht en middelen van farmaceutische bedrijven is dat onverwacht goed nieuws. Ook sommige fabrikanten van generieke medicijnen, patentloze middelen die massaal geproduceerd worden, hebben progressie geboekt.

Bestaande middelen niet of slecht toegankelijk

Onder de nieuwe middelen in ontwikkeling zijn een antibioticum van GSK tegen resistente gonorroe en een antischimmelmiddel van Pfizer tegen de in ziekenhuizen veel voorkomende en gevaarlijke schimmel Candida auris.

Verder zijn onder meer vaccins in ontwikkeling tegen darminfecties door resistente E. coli- en 'Clostridium difficile'-bacteriën.

Tegelijk zijn veel bestaande middelen niet of slecht toegankelijk in 102 arme- en middeninkomenslanden. In die landen samen woont vier vijfde van de wereldbevolking. Farmaceutische bedrijven registreren er hun middelen vaak niet of niet allemaal, omdat ze de potentiële verdiensten te laag vinden.

Hardst nodig, minste beschikbaar

Juist in arme- en middeninkomenslanden doen zich de meeste problemen voor rond antibioticagebruik. Een deel van de bevolking neemt de middelen te vaak of op een onjuiste manier. Dat bevordert het ontstaan van antibioticaresistentie, een natuurlijk proces dat hand in hand gaat met antibioticagebruik.

Een ander deel heeft geen toegang tot antibiotica. En sommige middelen zijn er dus helemaal niet op de markt. Dat veroorzaakt sterfte door infectieziekten die goed behandelbaar zijn.

Die slechte beschikbaarheid van antibiotica komt doordat lage- en middeninkomenslanden geen hoge prijzen kunnen betalen. Maar het vloeit ook voort uit de aard van antibiotica, geneesmiddelen die een infectie in relatief korte tijd genezen. Ze worden vaak maar kort gebruikt, in tegenstelling tot middelen tegen chronische ziekten als diabetes, bloeddrukverlagers en tal van kanker- en reumamedicijnen. Die andere medicijnen zijn daarom financieel aantrekkelijker voor de industrie.

De benchmark vergelijkt de prestaties van zeventien grote farmaceuten in de strijd tegen antibioticaresistentie én hun inspanning om bestaande middelen in arme en middeninkomenslanden voor een betaalbare prijs op de markt te brengen.