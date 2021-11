Twee veroordeelden voor moord op Malcolm X na ruim 50 jaar gerehabiliteerd

Malcolm X werd op 21 februari 1965 op 39-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een toespraak in de zwarte wijk Harlem in New York. Hij was samen met Martin Luther King een van de belangrijkste zwarte leiders in de jaren 60, die beiden op hun eigen manier streden voor de de rechten van de zwarte bevolking. Hij gebruikte een X als achternaam omdat hij zijn oorspronkelijke naam Little beschouwde als slavennaam.

X was radicaler dan Martin Luther King; geweld was voor hem niet uitgesloten. "Iedereen wil zijn doelen vreedzaam bereiken. Maar ik ben ook een realist. De enige mensen in dit land die gevraagd worden geweldloos te zijn, zijn zwarte mensen", zei hij erover.

Later werd X gematigder, tot woede van zijn vroegere medeleden van de radicale Nation of Islam. De drie veroordeelden waren allen lid van de zwarte moslimorganisatie.