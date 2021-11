Sharid Alles weg als zendermanager NPO 3FM

Het incident kwam de 41-jarige Alles ook buiten de zender op commentaar te staan. "De hoeveelheid racistische en seksistische dm's en comments op mijn eigen, persoonlijke kanalen, daar ben ik echt beroerd van geweest", zegt ze in het AD. Op de vraag of het heeft bijgedragen aan het besluit om weg te gaan, antwoordt ze: "Dat denk ik wel (...) Maar eerlijk gezegd denk ik dat als dit niet gebeurd was, ik ook tot die beslissing was gekomen, maar dan wellicht wat later."

Luistercijfers

Alles stond sinds 2018 aan de leiding van NPO 3FM. De zender kampte toen al langer met tegenvallende luistercijfers. Alles schrijft in haar mail dat ze trots is op onder meer de "voorzichtige groei van het luistertijdaandeel binnen de doelgroep en de flinke groei die we online en in podcasts hebben bereikt".

Onder luisteraars van 10 jaar en ouder heeft NPO 3FM volgens het laatste Nationaal Luister Onderzoek (augustus-september 2021) een marktaandeel van 2,2 procent, evenveel als in september vorig jaar.

Bij de belangrijke groep 20-49 jarigen is het marktaandeel nu 3,6 procent; een jaar geleden was dat nog 3,2 procent. QMusic gaat daar aan kop met 20,7 procent, gevolgd door Radio 538 (14,5 procent) en NPO Radio 2 (11,2 procent). Acht jaar geleden was NPO 3FM nog koploper, met 17,4 procent.

Alles wordt tijdelijk opgevolgd door Menno de Boer. Die werkte tot vorig jaar bij Radio 538. De zender gaat in de tussentijd op zoek naar een nieuwe zendermanager.