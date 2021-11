Spaanse overheid weet niet wat ze moet met zelfdoding onder jongeren

In 2020 beëindigden 300 jongeren tussen 15 en 29 jaar hun leven. "Ze zeggen dat in het noorden van Europa de cijfers veel hoger zijn." Maar daar tellen ze beter, vermoedt Alicia. "In die landen bestaat een aanpak om zelfmoorden te voorkomen. Veel auto-ongevallen gaan in Spanje als ongeluk de boeken in. Maar in werkelijkheid zijn het zelfmoorden."

Ter vergelijking: in 2020 maakten in Nederland 1825 mensen een eind aan hun leven. Dat zijn gemiddeld vijf gevallen per dag, een getal dat de afgelopen jaren stabiel is, stelt het CBS. Per 100.000 inwoners sterven jaarlijks tien Nederlanders door suicide.