Kabinet kijkt toch weer naar dividendbelasting na besluit Shell

Omdat het huidige kabinet demissionair is, mag het zo'n ingrijpende beslissing niet nemen. Volgens een ingewijde ligt het daarom ook op tafel bij de kabinetsformatie.

De ingewijde stelt dat het allemaal nog erg pril is, maar dat het kabinet inderdaad aftast of er nog iets te doen is aan het besluit van Shell. Daarvoor is steun in de Kamer nodig, maar ook de bevestiging van Shell dat zo'n stap het bedrijf nog op andere gedachten zou kunnen brengen. Zo'n signaal is er op dit moment niet.

En ook in de Kamer is niet iedereen enthousiast. Zo zijn PvdA en Partij voor de Dieren duidelijk over de optie: