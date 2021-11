Arrestatieteam pakt verdachte op voor moord op Daan Mellée uit Enschede

De politie in Enschede heeft een verdachte opgepakt voor de moord uit 2018 op Daan Mellée. De 26-jarige man werd ruim drie jaar geleden dood aangetroffen in zijn huis aan Het Oosterveld, in het zuiden van Enschede. Hij was door schoten om het leven gebracht.

Er werden in de loop van de tijd diverse mensen aangehouden, maar die kwamen ook weer op vrije voeten. In juli van dit jaar werd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor een tip die de zaak zou oplossen. Of dat heeft geleid tot de arrestatie van vanochtend is niet duidelijk.

De politie meldt dat de arrestant een man van 38 is. Hij is door een arrestatieteam aangehouden. De politie spreekt op Twitter van "een doorbraak in het onderzoek". Op de Beneluxlaan in Enschede worden meerdere woningen door de politie doorzocht. Dat is hemelsbreed op een paar kilometer van de plek waar Mellée werd omgebracht.

Wat het motief voor de moord was, is niet duidelijk. Vast staat wel dat Mellée een turbulent leven leidde. Hij zat jarenlang in het criminele milieu en was verslaafd aan drugs.