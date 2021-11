‘Ik ben bondscoach van 39 miljoen Afghanen en niet van de Taliban’

Dinsdag oefent Afghanistan tegen Indonesië, een interland waarbij spelers het volkslied zingen en de nationale vlag wordt gehesen. Maar welke vlag zal dat zijn, die van Afghanistan of van de Taliban? "Ik ben bondscoach van 39 miljoen Afghanen, ik ben niet de bondscoach van het Taliban-regime. Wij hijsen de vlag van Afghanistan", aldus bondscoach Dastgir. De avond ervoor is dat tijdens een emotionele teammeeting besproken door het nationale team. De eventuele consequenties zijn niet mals. "Het kan zijn dat wij niet langer welkom zijn in Afghanistan, terwijl bijna iedereen daar nog familie heeft wonen. Dat is heel heftig, maar wij hebben het geluk gehad dat we konden vluchten, en hebben het goed. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de mensen die het nu moeilijk hebben. Als ik hierna niet meer bondscoach mag zijn, kan ik in elk geval met opgeheven hoofd vertrekken"

Iedereen moet kunnen kijken

De eerste voorzorgsmaatregelen zijn al genomen. Kleding en trainingspullen gaan niet terug naar Afghanistan, maar worden meegenomen naar Nederland, zodat het nationale team minder afhankelijk van de Taliban is. Dastgir reist met 200 kilo extra bagage terug naar Nederland. Door de chaos in het land en bij de voetbalbond krijgen de drie internationals die in Afghanistan wonen niet op tijd hun topsportvisa en zijn zij er niet bij. En de stafleden die de afgelopen maanden gevlucht zijn, hebben andere dingen aan hun hoofd. Materiaalman Sharif zit bijvoorbeeld in Doha. "Wij maakten altijd grapjes met hem, maar nu hij er niet bij is merk je pas wat hij allemaal deed en hoe belangrijk hij voor het team was", zegt Shayesteh.