Dode na ongeval op A12 bij Zoetermeer, weg in beide richtingen dicht

Bij een ongeluk op de A12 is iemand om het leven gekomen. De A12 is ter hoogte van Zoetermeer in beide richtingen afgesloten.

Volgens een fotograaf ter plaatse liep een vrouw de rijbaan op na een eerder ongeluk. "Vervolgens stak ze de andere rijbaan richting Den Haag over waar ze werd aangereden", meldt de fotograaf.

Op de weg staan een witte tent en zwarte schermen, meldt Omroep West. De politie doet onderzoek. Volgens Rijkswaterstaat gaat de afhandeling van het ongeval nog tot 19.30 uur duren.