Coronacijfers vertekend door storing

Door een storing bij een van de leveranciers van de GGD zijn de coronacijfers van het RIVM vandaag en de komende dagen vertekend.

De storing begon vanmorgen en duurde tot het begin van de middag. De cijfers van gisteren, toen 16.266 nieuwe besmettingen werden gemeld, zijn dus niet vertekend.

Vandaag zijn 13.902 besmettingen geregistreerd, 2464 minder dan gisteren. Een woordvoerder kan niet zeggen hoe groot de vertekening is, en of de indruk bestaat dat de besmettingen nog verder zijn gestegen. Wel was het gisteren en vandaag uitzonderlijk druk bij de afsprakenlijn van de GGD.

Verwacht wordt dat de cijfers begin volgende week weer helemaal correct zijn. De ervaring is dat storingen nog tot enkele dagen nadat ze zijn verholpen tot vertekende cijfers leiden.

De storing vandaag had ook tot gevolg dat mensen die positief waren getest, daarover iets later dan gebruikelijk werden geïnformeerd.