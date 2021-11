Man met vuurwapen aangetroffen bij basisschool Deventer

De politie heeft vanmiddag in Deventer een man opgepakt die in de buurt van een basisschool rondliep met een vuurwapen. Na een melding van bedreiging met een vuurwapen rukte de politie uit met een arrestatieteam en een helikopter.

De man had de school niet als doelwit, zegt de politie. Wat hij dan wel van plan was, is onbekend. De school was op dat moment al uit. Mogelijk waren er wel nog kinderen binnen vanwege buitenschoolse opvang, maar dat weet de politie niet.

In eerste instantie werd de school omsingeld, omdat de politie dacht dat de man binnen was. Toen de politie de school wilde ontruimen, werd de man met zijn wapen in de bosjes aangetroffen. De helikopter had hem gevonden met een warmtesensor.