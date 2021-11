Plan kabinet voor 2G: over drie weken geen coronapas meer na test

Het demissionaire kabinet gaat voorbereidingen treffen om mensen alleen nog een coronatoegangsbewijs te geven als ze volledig zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. De bewindslieden mikken op een invoering van het 2G-systeem over drie weken, zeggen Haagse ingewijden. De mogelijkheid om ook met een negatieve test een QR-code te krijgen, verdwijnt dan.

Voor de invoering moet de wet worden veranderd. De voorbereiding daarvan gaat nu beginnen maar is wel ingewikkeld. Voorwaarde voor de invoering is dat de Tweede Kamer er vooraf toestemming voor geeft. Bij kleinere coronamaatregelen is toestemming achteraf voldoende.

Het kabinet wil ook in de wet vastleggen dat anderhalve meter afstand weer verplicht wordt. En het coronatoegangsbewijs wordt ook nodig in dierentuinen en pretparken, maar ook dat moet nog juridisch worden voorbereid.

Puntjes op de i

Het kabinet heeft vanochtend over de maatregelen overlegd met de burgemeesters en daarna de puntjes op de i gezet in de Ministeriële Commissie Covid.

Zoals gisteren al uitlekte, komen er ook meer maatregelen aan. Zo wordt gesproken over een 'gedeeltelijke lockdown' van drie weken, met onder meer gevolgen voor de horeca, winkels en het thuisbezoek.

Vanavond om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie, die door de NOS op NPO 1, NOS.nl en NPO Politiek rechtstreeks wordt uitgezonden.