Amsterdam ontslaat hulpverlener Veilig Thuis om grensoverschrijdend gedrag

In een brief aan de gemeenteraad schrijven zorgwethouder Kukenheim en burgemeester Halsema dat de man op basis van de uitkomsten van dit onderzoek op staande voet is ontslagen. Ook is aangifte gedaan van mogelijk strafbare feiten.

"Grensoverschrijdend gedrag richting kwetsbare mensen binnen een hulpverleners- of afhankelijkheidsrelatie is onacceptabel. Deze vrouwen waren aan de zorg van Veilig Thuis toevertrouwd. Dat er binnen een omgeving die bij uitstek veilig en betrouwbaar zou moeten zijn, een medewerker is geweest die misbruik heeft gemaakt van zijn informatiepositie als hulpverlener van kwetsbare cliënten, is ernstig en dat betreuren wij dan ook ten zeerste", schrijven de burgemeester en de wethouder.

De GGD Amsterdam heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe dit de afgelopen jaren ongemerkt kon gebeuren, meldt NH Nieuws.