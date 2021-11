Boa's in Utrecht mogen hoofddoek of keppel op

Boa's in de gemeente Utrecht mogen binnenkort een hoofddoek of keppel dragen tijdens hun werk. Dat heeft de Utrechtse gemeenteraad gisteren besloten. De gemeente is de eerste in Nederland die hiertoe overgaat.

Op dit moment mogen gemeentelijke handhavers geen godsdienstige of levensbeschouwelijke uitingen dragen tijdens de uitoefening van hun functie. Op initiatief van de fractie van Denk verandert dat in Utrecht. Met 34 stemmen voor en 9 stemmen tegen werd de motie aangenomen. De raad roept burgemeester Dijksma op om de verandering uiterlijk voor de zomer in te voeren.

Voorloper van verandering

Denk, dat de motie samen met de partij Student&Starter en de PvdD indiende, wees erop dat Utrecht "een groot voorstander is van het uitdragen van diversiteit en inclusiviteit, maar dat het nu niet mogelijk is voor handhavers en toezichthouders om een godsdienstige of levensbeschouwelijke uiting zichtbaar te dragen".

In sommige andere landen, waaronder de VS, Canada en Zweden, mag dat al langer en werkt het prima, betoogde de Denk-fractie. "Utrecht zou op dit vlak een voorloper worden van een maatschappelijke verandering."

De partij hoopt met het besluit ook andere grote steden en de politie te inspireren tot verandering. In 2017 overwoog de politie in Amsterdam al om hoofddoeken toe te staan als onderdeel van het uniform. Dat voorstel ging van tafel nadat het op veel weerstand was gestuit.