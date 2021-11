Veel studenten ervaren psychische problemen, ook door corona

Een groot aantal universitaire en hbo-studenten heeft het afgelopen jaar last gehad van mentale problemen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Het onderzoek, de zogenoemde Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik van Studenten, werd uitgevoerd onder ruim 28.000 studenten. Meer dan de helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten, van wie 12 procent in ernstige mate. Het is de eerste keer dat de mentale gezondheid van studenten voor heel Nederland in kaart is gebracht.

In het onderzoek komt naar voren dat een groot percentage van de studenten rondliep met problemen als uitputtingsklachten, eenzaamheid en prestatiedruk. Maar er zijn ook studenten die het nog moeilijker hadden: 26 procent laat weten soms gedacht te hebben liever dood te zijn.

'Schrikbarend'

De voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO), Lisanne de Roos is geschrokken van de resultaten. "Het is schrikbarend om te zien dat zoveel studenten moeite hebben om hun hoofd boven water te houden en dat een op de vier studenten zelfs heeft aangegeven af en toe of vaker de wens te hebben gehad dood te zijn. Na vandaag kan niemand meer zeggen dat mentale problemen slechts bij enkele studenten voorkomen."

Het onderzoek vond plaats in de derde coronagolf van het voorjaar van 2021. Tussen mei en juni konden de studenten hun ervaringen delen. De onderzoekers laten weten dat de coronagolf niet de enige oorzaak is van de mentale problemen, maar wel mogelijk zorgt voor een uitvergroting van deze klachten.

Mentale gezondheid verbeteren

Demissionair minister Van Engelshoven (Onderwijs) zegt in een eerste reactie dat de uitkomsten reden zijn "tot grote zorg". "We gaan hier, met de grootste urgentie, samen met studenten, hogescholen, universiteiten, de ggz en de onderzoekers mee aan de slag."

"Met het Nationaal Programma Onderwijs zijn we gestart met investeringen om de mentale gezondheid van studenten te verbeteren, maar dit moet een vervolg krijgen", vervolgt ze. "En de stress en druk bij studenten komt van meerdere kanten dan alleen het onderwijs. Ook de financiële situatie van studenten en de perspectieven voor studenten op de arbeids- en woningmarkt kunnen een rol spelen."