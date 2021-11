Kabinet kauwt nog op corona-aanscherpingen; vanavond weer Catshuisberaad

Het demissionaire kabinet heeft nog geen knopen doorgehakt over de coronamaatregelen. De meest betrokken bewindslieden hebben op het Catshuis urenlang overlegd met hun vaste adviseurs, maar volgens ingewijden is de situatie zo complex dat nader beraad nodig is. Dat zal vanavond worden gehouden, weer op het Catshuis.

Eerder meldden Haagse bronnen aan de NOS dat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert twee weken een beperkte lockdown in te stellen. In die periode zouden evenementen worden geschrapt en bioscopen en theaters zouden dicht moeten. De scholen zouden wel open kunnen blijven.

2G-regels

Na de lockdown moeten volgens het OMT mensen alleen nog een coronapas kunnen krijgen als ze volledig zijn gevaccineerd of corona hebben gehad. De mogelijkheid om aan zo'n pas met QR-code te komen na een negatieve test zou dan vervallen. Daarmee zou sprake zijn van wat de 2G-variant is gaan heten: