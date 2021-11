FW de Klerk, laatste apartheidspresident Zuid-Afrika, overleden

Oud-president van Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij stierf thuis in zijn woning bij Kaapstad aan kanker.

De Klerk maakte als laatste blanke president van Zuid-Afrika een einde aan apartheid, het systeem van rassenscheiding in zijn land. Of dat uit overtuiging was, of uit realiteitszin, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Het leverde hem wel de Nobelprijs voor de Vrede op.

Hij luidde een nieuw tijdperk voor Zuid-Afrika in met een historische toespraak in februari 1990. President De Klerk kondigde in het parlement aan dat het verbod op het ANC zou worden opgeheven. Nog geen twee weken later liep ANC-leider Nelson Mandela, boegbeeld van het zwarte verzet tegen de apartheid, zijn vrijheid tegemoet.

Dat juist De Klerk het initiatief zou nemen tot de grote ommezwaai lag niet in de lijn der verwachting. De Klerk kwam uit een politieke familie die mede vorm had gegeven aan het apartheidssysteem. Zijn vader was parlementariër en hij was een neef van premier Johannes Strijdom. Allemaal hoorden ze bij de partij die rassenscheiding als een ideologische en religieuze opdracht zag, de Nasionale Party.