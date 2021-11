Haagse afdeling Denk en partijbestuur op ramkoers vanwege 'afluisterpraktijken'

Haryouli spreekt tegen dat hij racistische uitlatingen deed. Uitspraken van hem bij het bewuste etentje zijn uit de context gehaald, stelt hij. Andere sprekers zouden in de opnames niet meer te horen zijn. "Ze zijn op zoek gegaan naar iets waarmee ze mij lijsttrekker-af konden maken", zegt Haryouli tegen de NOS.

Fantasiewereld

Het afdelingsbestuur in Den Haag beschuldigt het landelijk bestuur er verder van dat het een onderzoek naar de gang van zaken heeft geweigerd. "Onbegrijpelijk", aldus de Haagse afdeling. "De lokale bestuursleden van DENK Den Haag en andere betrokkenen voelen zich onveilig, hun privacy is ernstig aangetast en mogelijk zijn er strafbare feiten gepleegd", schrijft het lokale bestuur op Twitter.

Het landelijk bestuur schrijft in de verklaring dat het hen is opgevallen dat de heer Haryouli "zichzelf heeft wijsgemaakt dat er allerlei complotten tegen hem zijn gesmeed" en dat hij "in zijn eigen fantasiewereld is gaan leven".

Haryouli heeft tot vandaag 18.00 uur de tijd gekregen om alsnog spijt te betuigen. In afwachting daarvan is zijn kandidaatsstelling opgeschort. Maar Haryouli heeft aan die oproep geen gehoor gegeven, zegt hij.