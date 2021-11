Taakstraffen tot 120 uur voor zwemleraren na verdrinking 11-jarige Adonay

Twee zwemleraren van zwembad Ny Sudersé in Lemmer hebben 60 en 120 uur taakstraf opgelegd gekregen voor hun betrokkenheid bij de verdrinking van de 11-jarige Adonay Berhe uit Balk.

Het jongetje verdronk vorig jaar februari tijdens zijn eerste zwemles. Hij werd gevonden op de bodem van het zwembad en overleed later in het ziekenhuis.

Volgens de rechter is bewezen dat de begeleiders niet goed genoeg toezicht hebben gehouden. "Het aantal kinderen is op geen enkel moment geteld. Ook hebben de verdachten geen afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van de les, en hoe ze toezicht zouden houden", zei de rechter volgens Omrop Fryslân.

Druk in het zwembad

De jongen kwam uit Eritrea en woonde pas een paar maanden in Nederland. Zijn moeder heeft tijdens een eerdere zitting verklaard dat ze meermaals heeft aangegeven dat ze bij de zwemles wilde zijn, maar dat mocht volgens haar niet.

Het Openbaar Ministerie eiste werkstraffen van 240 en 180 uur tegen de twee zwemleraren. De straf valt iets lager uit omdat de rechter wel een minder zware vorm van schuld bewezen acht dan waar de officier van justitie van uitging.

De twee begeleiders vinden dat hen niets te verwijten valt en dat het een ongeluk was. Het zou heel druk zijn geweest in het zwembad, waardoor de jongen aan hun aandacht was ontsnapt. Ook zeiden ze dat het overlijden van Adonay Berhe veel indruk op hen heeft gemaakt.