Zeventig veroordelingen in 'snelrechtzaak' tegen Italiaanse maffia

In het megaproces tegen het maffianetwerk 'ndrangheta in Zuid-Italië zijn 70 verdachten veroordeeld. Ze kregen celstraffen tussen tien maanden en twintig jaar voor onder meer drugshandel, afpersing en diefstal. Twintig anderen werden vrijgesproken.

De verdachten hadden gekozen voor een verkorte procedure, die afgelopen weekend werd afgehandeld. Door hiervoor te kiezen, konden ze bij een veroordeling rekenen op een derde strafvermindering.

Zo'n 300 andere verdachten, onder wie enkele grote namen uit de 'ndrangheta, worden via de gebruikelijke procedure berecht. Onder hen is kopstuk Luigi Mancuso, bijgenaamd De Oom. Het proces begon in januari dit jaar en zal waarschijnlijk nog tot volgend jaar duren.

Een naaste medewerker van Mancuso, Pasquale Gallone, koos wel voor de korte procedure. Hij is een van degenen die twintig jaar cel kregen.

Bunker

Alle verdachten staan terecht in een enorme justitiebunker in Lamezia Terme, in de regio Calabrië. Dat is de 'teen van de Italiaanse laars' en de thuisbasis van de 'ndrangheta. De meeste verdachten werden in december 2019 opgepakt.

Het zijn niet allemaal bendeleden. Er zitten ook zakenmensen en politici bij die worden verdacht van samenwerking met de 'ndrangheta. Twee van hen, een advocaat en een zakenman, werden dit weekend vrijgesproken.

Aanklager Nicola Gratteri is tevreden over de veroordelingen, die hij als een goede basis ziet voor wat nog komen gaat. "We zetten ons werk voort met de kalmte en vastberadenheid die nodig zijn voor zo'n belangrijk proces", zei hij.