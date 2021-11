Leegstaand kantoor wordt minder vaak omgebouwd tot woning

Ondanks de grote vraag naar huizen en de toenemende populariteit van thuiswerken neemt het tempo waarin kantoren worden omgebouwd tot woningen af. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er het afgelopen jaar 10.200 woningen bij doordat panden zijn omgebouwd. Dat waren in de jaren ervoor 12.500 woningen.

Ter vergelijking: door de bouw van nieuwe huizen kwamen er vorig jaar ruim 69.000 woningen erbij.

In de cijfers gaat het niet alleen om kantoren, maar ook over het ombouwen van scholen, zorginstellingen en kerken. Vooral de categorie kantoren is in de cijfers gedaald. Het aantal kantoren dat is omgebouwd is met 10 procent gedaald en de panden die onder handen werden genomen, leverden gemiddeld minder woningen op: acht in plaats van twaalf een jaar eerder.

Het ombouwen levert vooral kleine woningen op waar meestal alleenstaanden komen te wonen. De gemiddelde grootte is 76 vierkante meter, terwijl huizen in Nederland gemiddeld 119 m2 groot zijn.

'Onderschatte oplossing'

Ruim 8 procent van alle kantoren staat leeg, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. "Ombouw van die kantoren is een onderschatte oplossing voor de problemen op de woningmarkt", zegt Cees-Jan Pen, lector aan Fontys Hogescholen. "Er wordt vaak gedacht dat het te duur, te complex en te veel gedoe is. Nieuwbouw wordt snel gezien als makkelijker, maar bij de kantoren ligt de infrastructuur er al."

Daarbij zou het volgens Pen helpen als ombouw sneller geregeld kan worden. "Het voortraject voor ombouw duurt jaren. De overheid moet eens goed kijken hoe dat een slagje sneller kan."