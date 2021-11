'Zoon Peter Gillis slachtoffer van overval op vakantiepark Ommel'

Op een vakantiepark in Ommel is vannacht een man gewond geraakt bij een overval. Bewoners van het park zeggen tegen het Eindhovens Dagblad dat het gaat om Mark Gillis, zoon van de eigenaar van het park en SBS-realityster Peter Gillis. Die wil tegen Omroep Brabant niet zeggen of zijn zoon het slachtoffer is.

Het slachtoffer werd bij thuiskomst rond 03.15 uur overmeesterd door drie mannen, die hem mishandelden. Binnen werd hij enige tijd vastgehouden, terwijl de daders zijn chalet doorzochten. Uiteindelijk gingen ze er met een vooralsnog onbekende buit vandoor. Toen de mannen weg waren, heeft het slachtoffer de politie gebeld.

De man is ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen door het ambulancepersoneel en daarna voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Peter Gillis is vooral bekend geworden door de realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa: