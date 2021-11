Wekdienst 7/11: Marathon van New York • Verstappen op de GP in Mexico

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag is er een demonstratie tegen onder meer het coronatoegangsbewijs. De initiatiefnemer voor het protest is Michel Reijinga, die eerder ook de grote demonstraties op het Museumplein in Amsterdam organiseerde.

De Nederlandse atleet Abdi Nageeye loopt in New York zijn eerste marathon na het winnen van de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Tokio. Wordt hij de eerste Nederlandse winnaar ooit?

Max Verstappen start bij de GP van Mexico in Mexico-Stad vanaf de derde plek. Hij begint met 12 punten voorsprong op titelverdediger Lewis Hamilton.

En natuurlijk ook voetbal: Feyenoord speelt in De Kuip tegen AZ, PSV speelt uit tegen Fortuna Sittard en Ajax neemt het op tegen Go Ahead Eagles.

Wat heb je gemist?

Net als gisteren vallen er vandaag weer treinen uit vanwege het tekort aan verkeersleiders, maar ook vanwege problemen op het spoor. De problemen treffen trajecten in het midden van het land. Tot 15.00 uur rijden er geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen.

Ander nieuws uit de nacht:

Voormalig lid en medeoprichter UB40 Terence Wilson is overleden. Hij overleed na een kort ziekbed. Hij was meer dan dertig jaar lang lid van UB40.

In Maasluis werden meer dan 20 woningen ontruimd vanwege een brand. De brand brak uit op een zolder, Rond 05.00 uur was de brand geblust.

Het huis van de Iraakse premier Mustafa al Kadhimi is aangevallen met een drone vol explosieven. Iraakse autoriteiten zeggen dat er sprake is van "een mislukte liquidatiepoging".

En dan nog even dit:

Nog even terug naar de marathon in New York vandaag. Abdi Nageeye loopt zondag voor het eerst in zijn loopbaan de marathon van New York. De nummer twee van de Spelen mikt op een podiumplaats. In deze video blikt hij vooruit naar de bijzondere wedstrijd: "Mijn doel is om te winnen."