Slachtoffer misbruik jeugdzorg verliest zaak tegen staat

In 2014 werd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven voldoende aannemelijk geacht dat De Geus van haar 4e tot haar 14e meerdere keren slachtoffer is geweest van seksueel misbruik. Ze kreeg op grond van de zogenoemde tijdelijke regeling een vergoeding van 15.000 euro. Die regeling is bedoeld om schadeclaims snel te kunnen afwikkelen en heeft een laagdrempelig karakter.

Een jaar eerder had De Geus ook een aanvraag gedaan via 'het statuut', een regeling waarvoor zwaardere eisen gelden dan voor de tijdelijke regeling en die voorziet in hogere vergoedingen. In 2017 besloot het schadefonds dat De Geus geen recht had op een vergoeding via deze regeling, omdat volgens het fonds niet aannemelijk was geworden dat een medewerker van de instelling destijds op de hoogte was van het misbruik.

De Geus benaderde daarop de Nationale ombudsman, die in 2019 de argumentatie van het schadefonds "onnavolgbaar" noemde. De Geus stelde datzelfde jaar de staat aansprakelijk voor onrechtmatig handelen in haar zaak. Volgens haar heeft de staat haar onvoldoende beschermd en het jarenlange seksuele misbruik laten voortduren, ook nadat ze dit had gemeld bij haar voogd.

Nieuwsuur sprak eerder met slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg. Ze vertellen erover in de video hieronder: