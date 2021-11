Gewonden door aanval met mes in Duitse hogesnelheidstrein

In Duitsland heeft een man in een hogesnelheidstrein drie mensen met een mes verwond. Dat gebeurde in de ICE, tussen Regensburg en Nürnberg in het zuidoosten van het land. De vermoedelijke dader is gearresteerd.

Er wordt van uitgegaan dat hij alleen handelde. De verdachte is een 27-jarige Syriër, zo meldt het Duitse persbureau DPA. Over zijn motief is niets bekend. De krant Bild meldt dat hij psychische problemen had. Er zijn ook berichten dat de man om hulp heeft geroepen.

Van twee slachtoffers wordt gemeld dat ze zwaargewond zijn. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zouden niet in levensgevaar zijn.

300 passagiers

De melding kwam rond 09.00 uur bij de Duitse politie binnen. De trein is halverwege de twee steden stilgezet en de politie is al uren bezig met onderzoek. Het treinverkeer tussen Regensberg en Nürnberg ligt stil.

In de trein zaten zo'n 300 passagiers. Zij zijn elders opgevangen. Speciale eenheden van de Duitse politie waren snel ter plaatse. Ze waren op weg naar Regensburg om daar bij een voetbalwedstrijd ingezet te worden.