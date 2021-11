Ggz: we kunnen de lange wachtlijsten niet oplossen

De Nederlandse ggz, de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg, zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Ruth Peetoom luidt in Trouw de noodklok en geeft toe dat de sector het niet meer alleen kan.

De branchevereniging noemt het onontkoombaar dat er een debat komt om te bepalen wat wel en geen ggz-zorg is. Alleen op die manier kan volgens de branche de zorg voor de meest kwetsbaren overeind worden gehouden.

Eerder was de houding van zorgaanbieders dat de wachtlijsten op te lossen zijn. Daar werden verschillende initiatieven voor in het leven geroepen. Maar na de coronacrisis is de situatie nog penibeler geworden, zegt Peetoom.

Meer jongeren

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de afgelopen tijd 15 procent meer jongeren zich hebben aangemeld bij de ggz terwijl mensen nu nog maandenlang moeten wachten voor ze worden geholpen. Het aantal volwassenen dat psychische hulp nodig heeft, is na een daling in coronatijd terug op het oude niveau, schrijft Trouw.

Ook stapelen de personeelsproblemen zich op. Het verzuim onder het personeel ligt op ruim 6 procent en vooral het langdurig verzuim neemt toe. Volgens De Nederlandse ggz zijn er naar schatting zo'n 3000 medewerkers langdurig ziek. Dat komt bovenop eerdere prognoses over 2021 dat er een tekort is aan zo'n 3500 tot 6800 medewerkers.

'Nare boodschap'

In totaal wachten momenteel zo'n 30.000 mensen langer dan is toegestaan volgens de zogeheten Treeknorm. Volgens deze norm moet iemand binnen vier weken terecht kunnen voor een intakegesprek bij een ggz-aanbieder. Tien weken daarna moet behandeling mogelijk zijn.

Maar een oplossing voor de wachtlijsten is er nog lang niet. "Het is een nare boodschap, maar het is een reële boodschap", zegt Peetoom. "Het is allerminst een vrijbrief om te zeggen: nou, dan moet de rest het maar oplossen. Wij leunen niet achterover. Het is alle hens aan dek."