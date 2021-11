Ollongren: 1 miljard voor snelle oplevering 75.000 extra woningen

Demissionair minister Ollongren denkt dat met het extra geld van Prinsjesdag 75.000 nieuwe woningen sneller kunnen worden opgeleverd. Het gaat om 1 miljard euro, waarvoor ze in een brief aan de Tweede Kamer een globale verdeling voorstelt.

Er wordt 500 miljoen euro gestoken in het wegnemen van obstakels om 14 grootschalige bouwprojecten gemakkelijker van de grond te krijgen. Deze bouwlocaties liggen in de Randstad en in en om een aantal grote steden, zoals Groningen, Zwolle en de Brabantse steden Tilburg, Breda en Eindhoven.

Slopen

In sommige steden is al gestart met de bouw, maar er zijn nog allerlei hobbels die tot vertraging kunnen leiden. Dat kan gaan om oude fabrieken of bedrijven, waarvan de aankoop of de sloop kostbaar is. Ollongren hoopt dat op die manier zo'n 35.000 woningen, die ook nog betaalbaar zijn, sneller gereed zijn voor bewoning. Het is overigens nog niet duidelijk hoe ze die 500 miljoen over de steden gaat verdelen.

Verder gaat van het extra Prinsjesdaggeld 250 miljoen euro naar de Woningbouwimpuls, waarmee 40.000 extra woningen door het hele land kunnen worden gebouwd. En nog eens 250 miljoen is bestemd voor teams van bouwkundig specialisten en knelpunten zoals het personeelsgebrek bij de Raad van State waardoor er achterstanden ontstaan bij de afhandeling van beroepsprocedures.

Bouwprojecten in Nederland lopen soms forse vertraging op omdat tegenstanders van de bouwplannen juridisch bezwaar maken bij de Raad van State.

Studenten

Boven op die 1 miljard euro gaat er nog 100 miljoen euro naar huisvesting voor de 'aandachtsgroepen', zoals dak- en thuislozen, studenten, ouderen en vergunningshouders. Zij hebben behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen, maar daar is veel vraag naar. Ollongren maakt niet duidelijk op welke manier ze voor deze groep onderdak wil regelen.

Er is nu een woningtekort van 279.000 woningen en de woningnood stijgt tot 2025 alleen maar verder. De minister benadrukt dat het bouwen van nieuwe woningen veel tijd vergt en dat er dus alles aan gedaan moet worden om geen vertraging op te lopen. Het miljard voor de woningbouw wordt verdeeld over tien jaar uitgegeven.