Toch streep door nieuwe plek voor raamprostituees in Utrecht

In het plan dat nu is afgeschoten zouden er 96 werkruimtes voor prostituees komen. Ook zou er worden samengewerkt met een financiële instelling die de sekswerkers zou voorzien van bijvoorbeeld een betaalrekening, verzekeringen of een hypotheek om hen minder kwetsbaar te maken voor uitbuitingspraktijken.

De stichting die in de aanbesteding als beste uit de bus kwam, stuitte bij de financiering op problemen. De bank die een lening zou verstrekken, wil dat de gemeente daarvoor garant zou staan, maar dat stuit op verzet van de gemeenteraad. Die vindt dat de rol van de gemeente beperkt moet blijven tot de verhuur van de grond.

Onderzoek toekomst prostitutie Utrecht

Een nieuw opgerichte commissie moet in het eerste kwartaal van 2022 met een voorstel komen over de toekomst van sekswerk in Utrecht. In dat voorstel moet van de gemeente "recht worden gedaan aan de modernisering van dit legale beroep".

Daarmee doelt het college op de verschuiving van de traditionele werkplekken voor prostituees naar sekswerk dat via internet wordt aangeboden. "Deze uitdaging vraagt om een brede en hernieuwde blik op de toekomst van sekswerk in Utrecht." Of dat alsnog in de wijk Overvecht zal gebeuren, is onduidelijk.