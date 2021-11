Foto's van Nederlandse eekhoorn met winkelwagentje gaan wereld over

Foto's van een eekhoorn die een winkelwagentje met nootjes lijkt te vullen, gaan de hele wereld over. Hobby-fotograaf Albert Beukhof legde het tafereel vast in het Brabantse Herperduin.

"Een tijdje geleden zag ik het kleine winkelwagentje op internet staan en ik dacht: daar moet ik iets mee doen. Toen heb ik 'm gekocht", vertelt Albert Beukhof uit Arnhem tegen Dtv Nieuws.

Wintervoorraad

In deze tijd leggen eekhoorns hun wintervoorraad aan. Beukhof achtte de kans daarom extra groot dat de dieren op het winkelwagentje zouden afkomen. "Ik deed het karretje vol nootjes en zette het op een mooie locatie", legt Beukheuf uit. Daarna wachtte hij af of de eekhoorns erop af zouden komen.



En dat gebeurde zelfs meerdere keren, waardoor Beukhof de gelegenheid kreeg om veel foto's te maken. "Ik ben supertrots. Je hebt een idee in je hoofd en je hoopt dat dat de foto's oplevert die je graag wilt maken."