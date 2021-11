Recordaantal ongelukken met pijlwagens en botsabsorbers bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden langs auto- en snelwegen zijn nog nooit zoveel ongelukken gebeurd als dit jaar. Met een aanrijding van vanochtend op de A67 meegerekend, registreerde Rijkswaterstaat dit jaar al 31 incidenten waarbij een automobilist op een pijlwagen of een botsabsorber botste.

Normaal gesproken gebeuren er 20 tot 25 ongelukken in een heel jaar. Het recordjaar was 2017, toen waren het er 27. Daarnaast zijn er dit jaar tien auto's van weginspecteurs total loss gereden, wat apart wordt geregistreerd.

Verder zijn in de eerste negen maanden van dit jaar al ruim 4500 boetes uitgedeeld voor het negeren van een rood kruis. Daarmee lijkt de kans groot dat ook dit record sneuvelt. Dat is pas een jaar oud: in 2020 werden 4923 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die op een afgekruiste rijstrook reden.

Blijven opletten

Het grote aantal ongelukken en bekeuringen wordt volgens Rijkswaterstaat mede veroorzaakt omdat er dit jaar veel aan de weg wordt gewerkt. Vanwege corona bleven veel mensen thuiswerken en was het rustiger op de snelwegen. Daarom zijn werkzaamheden op een aantal punten naar voren gehaald.

"Daarbij worden vaker bots- en pijlwagens ingezet en daarmee stijgt de kans op een aanrijding met zo'n voertuig. En dan is het de laatste tijd ook weer wat drukker op de weg", zegt Bart Audenaert van Rijkswaterstaat.

Daarnaast merkt Rijkswaterstaat dat mensen in de auto steeds meer afgeleid worden door entertainmentsystemen, met vaak grotere schermen. Ook gebeuren veel ongelukken doordat automobilisten op hun telefoon zitten. "Mensen moeten gewoon blijven opletten, je rijdt niet zomaar op een pijlwagen of botsabsorber", zegt Audenaert. "Voor je zo'n voertuig tegenkomt zijn er al allemaal andere waarschuwingen geweest, zoals een rood kruis, of andreasstrips op de weg."

Rijkswaterstaat gebruikt sinds een tijdje een nieuw systeem om mensen te waarschuwen voor wegwerkzaamheden. Daarbij wordt er een signaal naar navigatiesystemen gestuurd. "Maar het allerbelangrijkste blijft: houd je hoofd bij de weg", aldus Audenaert.