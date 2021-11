30 jaar celstraf voor gezinsmoord Etten-Leur

De man die vorig jaar maart een gezinsmoord pleegde in Etten-Leur, moet dertig jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Onur K. (34) is schuldig bevonden aan het doden van zijn vrouw (31), moeder (65), zoon (6) en dochter (2). Het OM had levenslang geëist.

De Bredanaar heeft volgens de rechter eerst zijn vrouw en twee kinderen gedrogeerd met pillen. Daarna zou hij de slachtoffers met handen en snoeren hebben gewurgd. Op meerdere kabels en snoeren is dna gevonden van K. en zijn moeder, vrouw en kinderen.

Drie keer doodslag

Volgens de rechter was er onvoldoende bewijs dat er sprake was van voorbedachte raad bij de dood van zijn vrouw en kinderen. Wel was er sprake van moord op de moeder van K. Hij had haar naar zijn huis gelokt nadat hij zijn vrouw en kinderen om het leven had gebracht.

Levenslang wilde de rechtbank niet opleggen, omdat dat alleen in uitzonderlijke gevallen gebeurt. Daar is hier geen sprake van, oordeelt de rechter, mede omdat de kans op herhaling klein is.

De slachtoffers werden vorig jaar maart gevonden. Enkele dagen later werd K. opgepakt. Hij bekende de moord op zijn moeder, maar hield vol dat de andere drie moorden door onbekenden zijn gepleegd. Dat scenario vond de rechter niet realistisch. Uit het onderzoek van justitie bleek dat K. door een gokverslaving diep in de schulden zat. Mogelijk was dat een motief voor de daad. Hij heeft verder geen stoornissen en wordt daarom volledig toerekeningsvatbaar gehouden.

K. was zelf niet aanwezig bij de uitspraak.