Twee gewonden bij explosie Rotterdam, tientallen omwonenden geëvacueerd

Bij een explosie in een woning in Rotterdam-West zijn twee gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het zijn de twee bewoners van de woning; zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat het appartementencomplex aan de Hooidrift instabiel leek, moesten vijftig omwonenden hun huis uit. De meeste mensen kunnen inmiddels weer terug. De woningen die het zwaarst getroffen zijn worden nog door de gemeente onderzocht.

Er is veel schade aan de woning: de gevel is ontzet, meerdere ruiten zijn gesprongen en kozijnen liggen op straat. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.