Gezaghebber Bonaire en drie andere politici met de dood bedreigd op Facebook

De gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, gedeputeerden Nina den Heyer en James Kroon en fractieleider Elvis Tjin Asjoe van de grootste partij op het eiland zijn op Facebook met de dood bedreigd. De bedreiger plaatste een bericht op het platform waarin hij 50.000 dollar (43.000 euro) op hun hoofd plaatste. De vier politici hebben aangifte gedaan.

Rijna zegt in een verklaring met afschuw kennis te hebben genomen van het anonieme bericht. De reden voor de bedreiging is uit het Facebookbericht niet op te maken.

"Binnen de rechtsstaat die we zijn, is alle ruimte voor discussie over het overheidsbeleid en het bekritiseren van de bestuurders. Maar het intimideren of, in dit geval nog erger, bedreigen van personen, of zij nu bestuurder of burger zijn, mag nooit worden getolereerd", aldus de gezaghebber.

Edison Rijna is sinds 2014 gezaghebber van Bonaire. De functie is te vergelijken met die van burgemeester in Nederland.

Uitnodiging voor een gesprek

Rijna benadrukte dat de bedreiging volgens hem niet alleen een zaak van justitie is. "Het is belangrijk dat wij als samenleving afstand nemen van grensoverschrijdende uitingen op sociale media." Hij riep gebruikers op dreigberichten niet te delen. "Verwijder ze onmiddellijk en spreek de afzender erop aan."

Hij zei verder dat er helemaal niets mis is met grote verschillen van mening onder de kleine bevolking van Bonaire. "Als we ons maar blijven realiseren dat wij elkaar nodig hebben om ons eiland beter te maken voor de na ons komende generaties." Hij roept op tot een respectvolle omgang met elkaar.

De gezaghebber sloot af met een uitnodiging aan de bedreiger. "Laten we een afspraak maken zodat u mij kunt vertellen wat u dwarszit."