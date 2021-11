Roep om strengere regels over abortus-gastlessen op middelbare scholen

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn deze gastlessen toegestaan. Iedere school is vrij om zelf te bepalen welk lespakket zij kiezen of wie zij uitnodigen voor gastlessen. "Zo'n club uitnodigen mag dus gewoon", zegt het ministerie van Onderwijs, "onder de voorwaarde dat leraren in hetzelfde jaar duidelijk maken dat abortus een recht is in Nederland, waardoor leerlingen zelf in staat zijn om een mening te vormen." De onderwijsinspectie controleert de plannen van scholen vaak aan het begin van het jaar, waarbij ze letten op 'diversiteit in het leren over seksualiteit'.

Dat is echter onvoldoende, stellen expertisecentrum Seksualiteit Rutgers, Fiom (expertisecentrum ongewenste zwangerschappen), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA). Volgens hen komt met deze lessen de keuzevrijheid in het gedrang, onder meer omdat het taboe op abortus op deze manier groter zou worden.

Taboe op abortus

Zo zegt Ellen Giepmans van Fiom: "Wanneer men feitelijk juiste informatie mist, is het lastiger een weloverwogen keuze te kunnen maken. Daarnaast vergroot het stigmatisering en veroordeling van vrouwen die wel voor abortus kiezen." Rutgers roept de politiek ook op om met een curriculum te komen, dat specifiek beschrijft waar lessen over seksuele vorming aan moeten voldoen "en waarin vrije keuze bij ongewenste of onbedoelde zwangerschap voorop staat". Iets dat ook Fiom, de NVOG, de NGvA ondersteunen.

Uit gesprekken die NOS Stories voerde met verschillende docenten en schoolleiders van gereformeerde en reformatorische middelbare scholen blijkt dat er wel een grote behoefte bestaat aan de lessen. Zo zegt een leraar maatschappijleraar die zeker vier organisaties uitnodigde: "Ik vind dat ze een evenwichtig beeld geven, en we hebben goede contacten met de organisaties." En een sectieleider maatschappijleer van een andere school: "Vaak komen organisaties zoals 'Schreeuw om Leven' negatief in de media. Wij willen het volledige verhaal laten horen en zij vertellen expliciet hoe zo'n abortus eruit ziet. Daar is in de media weinig aandacht voor."

Dat is precies waarom ProLife Europe deze lessen aanbiedt, zegt ook Wilco Kodde van die organisatie: "Wij vinden dat er in andere voorlichting over abortus juist bewust informatie wordt weggelaten over de groei van een baby. Dat laten wij wel zien, zo geven wij juist het complete plaatje. Het is een soort biologieles. Wij geven gewoon de feiten", zegt hij.

Ineke van der Vlugt van Rutgers: "De politiek moet zich achter de oren krabben of ze eenzijdige lessen, met soms zelfs misleidende informatie over abortus wenselijk vinden. Wat willen we kinderen nou bijbrengen? Abortus zonder oordeel. Dat het een recht is, toegang tot abortus is een mensenrecht. Leerlingen hebben recht op eerlijke, juiste en complete informatie over abortus. Zodat ze in vrijheid zelf een keus kunnen maken. Welke keuze dat ook is"