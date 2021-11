Twee dokterassistenten opgepakt om handel in valse vaccinatiebewijzen

De politie heeft twee doktersassistenten aangehouden op verdenking van de handel in valse vaccinatiebewijzen. De twee vrouwen van 30 en 31 jaar zijn gisteren en vandaag opgepakt nadat de politie op de zaak was gestuit in een lopend onderzoek naar drugs. Ze werkten allebei in een praktijk in Amsterdam.

De twee zouden tientallen mensen hebben geholpen aan een vaccinatiebewijs, zonder dat die waren ingeënt. Dat leverde hen tussen de 500 en 1000 euro per vaccinatiebewijs op.

Bij de fraude werden mensen zonder prik toch ingevoerd in het registratiesysteem en kregen ze een QR-code en een ingevuld vaccinatiepaspoort met stempel van de dokterspraktijk. De politie doet nog onderzoek naar de tientallen kopers van de valse vaccinatiebewijzen.

De valse QR-code heeft de initialen van degene die hem heeft 'gekocht' en er kan ook mee worden gereisd. Onlangs zijn ook al GGD-medewerkers op non-actief gesteld omdat ze tegen betaling valse vaccinatiebewijzen regelden.