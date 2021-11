'Promotie' hoofddoek door Raad van Europa leidt tot storm van kritiek in Frankrijk

Daarna nam de Raad van Europa dus de stap om het filmpje helemaal terug te trekken. De beelden vertegenwoordigen niet het standpunt van de Raad, laat een woordvoerster weten. De video was het werk van een project met de Europese Unie tegen discriminatie.

"De inhoud van de video is de mening van individuele leden van een werkgroep", aldus de Raad. "We denken er nu over na hoe we het project beter voor het voetlicht kunnen brengen."