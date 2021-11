Facebook stopt met omstreden automatische gezichtsherkenning

Facebook stopt met de software waarmee gezichten van gebruikers automatisch worden herkend in foto's en video's. De gezichtsprofielen van meer dan een miljard mensen worden verwijderd, meldt Meta, het moederbedrijf van Facebook. Het technologiebedrijf noemt het stoppen met deze functie "een van de grootste verschuivingen in de geschiedenis van de technologie".

De technologie was al jaren omstreden, omdat het de privacy van gebruikers zou schenden. In de Amerikaanse staat Illinois werd Facebook hiervoor zelfs aangeklaagd. Ook zijn er voorbeelden bekend waarbij het systeem mensen verkeerd identificeerde op foto's van bijvoorbeeld misdrijven. Ook zouden personen met een donkere huidskleur minder goed herkend worden, schrijft persbureau AP.

Meta, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van zijn, zegt tegen het persbureau dat "groeiende maatschappelijke zorgen en onduidelijke regelgeving in verschillende landen" een rol spelen bij het besluit om te stoppen met de automatische gezichtsherkenning.

Stilzwijgend geïntroduceerd

In Europa werd de gezichtsherkenning in 2011 stilzwijgend geïntroduceerd, maar moest het onder druk van de EU later worden uitgeschakeld. In 2018 introduceerde Facebook een privacymenu waarin iedere gebruiker moest aangeven welke data het bedrijf mocht gebruiken. Een van de opties in het menu was toen het in- of uitschakelen van de gezichtsherkenning.

Meta meldt dat het de gezichtsherkenningsfunctie binnen "enkele weken" uitschakelt voor iedereen die hiervoor ooit toestemming gaf. Volgens het moederbedrijf van Facebook gaat het om een derde van alle dagelijkse gebruikers.